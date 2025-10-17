Simeone al Torino in un solo anno vuole segnare più gol di quanti ne ha fatto a Napoli in tre Tuttosport

Giovanni Simeone, ora protagonista al Torino dopo gli anni da riserva al Napoli, sta vivendo un grande momento di forma: già due gol decisivi in trasferta e fame di conferme. Scrive Tuttosport: “Due partite in trasferta: una alla Roma e una alla Lazio, che hanno contribuito in maniera importante alla conquista di 4 dei 5 punti finora ottenuti dal Torino. Ma Giovanni Simeone non ha certo intenzione di fermarsi qua, anzi, ha tutta la voglia di continuare a segnare. D’altronde ha scelto di trasferirsi in granata proprio per questo: nei tre anni al Napoli si è dovuto accontentare del ruolo di centravanti di riserva, prima di Osimhen e poi di Lukaku. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Simeone al Torino in un solo anno vuole segnare più gol di quanti ne ha fatto a Napoli in tre (Tuttosport)

Altre letture consigliate

#Toro, la forza degli ex Napoli per fare male I granata sono pronti ad affidarsi a #Ngonge e #Simeone #ToroNews #TorinoFC #Torino ? Qui per la lettura - facebook.com Vai su Facebook

#Torino, #Simeone convince: impiegato con continuità può diventare certezza ? L'argentino già due volte a segno e sempre titolare in campionato #TorinoFC #ToroNews #Toro Qui l'articolo completo - X Vai su X

Torino-Napoli è la sfida dei sentimenti: Buongiorno, Simeone e Ngonge contro il loro passato - Sia per i granata che per i partenopei il match in programma sabato avrà un sapore diverso. Da internapoli.it

Torino, Cairo e De Laurentiis negli anni: dalle telefonate alle lunghe trattative - Storia vuole che lo abbiano fatto al termine di lunghe e complesse trattative, almeno nella maggioranza de ... Lo riporta msn.com

A pensare che volevano "svendere" uno dei pilastri del Napoli al Torino - In passato si accordarono per Maksimovic dopo una lunga trattativa, poi toccò anche a Simone Verdi che fece percors ... Lo riporta msn.com