Silvana Stanco ha conquistato una preziosa medaglia d’argento nel trap ai Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo, in corso di svolgimento ad Atene (in Grecia). La 32enne azzurra migliora dunque il bronzo di Changwon 2018 e regala all’Italia il primo podio individuale di questa rassegna iridata, confermandosi una big internazionale della specialità un anno dopo l’argento olimpico di Parigi 2024. Stanco si è arresa solamente alla spagnola Mar Molne Magrina, che ha dominato la finale rompendo quattro piattelli in più (su 50 tentativi) rispetto alla nostra portacolori: “ Il mio obiettivo era certamente quello di arrivare a vincere il Mondiale, sono soddisfatta di come ho svolto la mia finale fino agli ultimi 10 piattelli, dove mi sono un po’ persa d’animo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Silvana Stanco argento mondiale nel trap: “Volevo vincere, ma resta una delle mie stagioni migliori”