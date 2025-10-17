Silvana Stanco argento mondiale nel trap | Volevo vincere ma resta una delle mie stagioni migliori
Silvana Stanco ha conquistato una preziosa medaglia d’argento nel trap ai Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo, in corso di svolgimento ad Atene (in Grecia). La 32enne azzurra migliora dunque il bronzo di Changwon 2018 e regala all’Italia il primo podio individuale di questa rassegna iridata, confermandosi una big internazionale della specialità un anno dopo l’argento olimpico di Parigi 2024. Stanco si è arresa solamente alla spagnola Mar Molne Magrina, che ha dominato la finale rompendo quattro piattelli in più (su 50 tentativi) rispetto alla nostra portacolori: “ Il mio obiettivo era certamente quello di arrivare a vincere il Mondiale, sono soddisfatta di come ho svolto la mia finale fino agli ultimi 10 piattelli, dove mi sono un po’ persa d’animo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Campionato del mondo di TIRO A VOLO - Atene - Doppia medaglia d'argento per Silvana Maria Stanco, prima nella specialità fossa olimpica a squadre con 346 punti, e poi nell'individuale con 42 punti! - X Vai su X
Arriva una importantissima medaglia dai Mondiali di tiro a volo in pieno svolgimento ad Atene. A conquistarla la nostra Silvana Stanco che nella finale femminile di trap torna sul podio conquistando la medaglia d'argento, bissando il secondo posto ottenuto all - facebook.com Vai su Facebook
Tiro a volo: Mondiali, l'azzurra Stanco d'argento nel trap - Silvana Maria Stanco ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di Trap Femminile al Mondiale di tiro a volo, ad Atene. Secondo ansa.it
Silvana Stanco argento mondiale nel trap: “Volevo vincere, ma resta una delle mie stagioni migliori” - Silvana Stanco ha conquistato una preziosa medaglia d'argento nel trap ai Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo, in corso di svolgimento ad Atene (in ... Riporta oasport.it
Garanzia Silvana Stanco: argento ai Mondiali nel trap dopo quello alle Olimpiadi - La finale del trap individuale femminile consegna all'Italia il primo argento in una specialità olimpica (il terzo complessivo considerando quelli ... Si legge su oasport.it