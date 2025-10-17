Signorvino apre nella Domus Mercatorum | il vino conquista il cuore di Verona
Nel palazzo simbolo di Piazza delle Erbe nasce un nuovo spazio dedicato al vino italiano. La nuova insegna di Signorvino in una delle piazze più belle d’Italia. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
