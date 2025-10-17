Sigfrido Ranuccitrovata un' auto sospetta vicino casa | artificieri al lavoro Un uomo incappucciato è stato visto fuggire
Transennata una via adiacente alla casa di Sigfrido Ranucci, dove poco fa i carabinieri di Frascati hanno scoperto una Fiat Cinquecento risultata rubata il 25 luglio scorso a Ostia. In corso. 🔗 Leggi su Leggo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Attentato a Ranucci, i sospetti del giornalista: "Ecco i temi della nuova puntata di Report. Coincidenze?". VIDEO - Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ipotizza un legame tra l’attentato sotto casa e le nuove inchieste della trasmissione in onda dal 26 ottobre ... Scrive affaritaliani.it