Sigfrido Ranucci una bomba fa esplodere l' auto del conduttore di Report | distrutta anche quella della figlia

Leggo.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura nella serata di giovedì per Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report. La sua auto e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme,. 🔗 Leggi su Leggo.it

sigfrido ranucci una bomba fa esplodere l auto del conduttore di report distrutta anche quella della figlia

© Leggo.it - Sigfrido Ranucci, una bomba fa esplodere l'auto del conduttore di Report: distrutta anche quella della figlia

Leggi anche questi approfondimenti

sigfrido ranucci bomba faUna bomba distrugge le auto del giornalista Sigfrido Ranucci di Report: «Poteva uccidere mia figlia» VIDEO - Pochi giorni fa aveva il conduttore annunciato i nuovi temi della trasmissione di inchiesta ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

sigfrido ranucci bomba faBomba distrugge l'auto di Ranucci, conduttore di Report - L'annuncio dato dallo stesso giornalista sui social. Come scrive rainews.it

sigfrido ranucci bomba faBomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci parcheggiate sotto casa: "Mia figlia passata lì pochi minuti prima, poteva ucciderla" - Il giornalista vive sotto scorta da tempo per le molte minacce ricevute per le sue i ... Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Sigfrido Ranucci Bomba Fa