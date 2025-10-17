Sigfrido Ranucci tutte le minacce subìte | dalla ’ndrangheta al cartello di Pablo Escobar

Il giornalista è sotto scorta dal 2021 quando venne intercettato un piano di un narcotrafficante per ucciderlo ma già dal 2009 aveva una forma di tutela mobile. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Sigfrido Ranucci, tutte le minacce subìte: dalla ’ndrangheta al cartello di Pablo Escobar

Attentato a Sigfrido Ranucci, la presidente Todde: «Atto vile verso un giornalista coraggioso e verso l’informazione libera» La governatrice della Regione Sardegna commenta il grave episodio - facebook.com Vai su Facebook

Roma: ordigno fa esplodere l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci, dura condanna dalla politica ? https://l.euronews.com/RyAq - X Vai su X

Sigfrido Ranucci sotto scorta: "Una vita di merda". Le minacce della mafia, il proiettile e "l'isolamento" - Le sue prime parole dopo l'attentato subìto sotto casa a Campo Ascolano (Pomezia, in provincia di Roma), e l'ironia per parlare di come è camb ... Secondo today.it

Sigfrido Ranucci, la solidarietà de Il Tempo: conosciamo clima di odio verso giornalisti liberi, vai avanti più forte ancora - «Caro Sigfrido Ranucci odio e paura per le tue inchieste muove la gente peggiore. Si legge su iltempo.it

Bomba sotto l’auto di Sigfrido Ranucci: “Potevano ammazzare mia figlia”. Chi è il giornalista finito nel mirino - Un ordigno esplode sotto l’auto di Sigfrido Ranucci a Pomezia: “Potevano uccidere mia figlia”. alfemminile.com scrive