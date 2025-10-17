Sigfrido Ranucci trovata un' auto sospetta vicino casa | artificieri al lavoro Un uomo incappucciato è stato visto fuggire
Transennata una via adiacente all?abitazione di Sigfrido Ranucci, dove i carabinieri di Frascati hanno trovato una Fiat Cinquecento risultata rubata il 25 luglio scorso a Ostia. Il veicolo. 🔗 Leggi su Leggo.it
Sigfrido Ranucci vive sotto scorta dal 2009 e, da anni, è costretto a convivere con un livello altissimo di protezione. Negli anni ha ricevuto minacce e intimidazioni, fino all’attentato sotto casa delle scorse ore. ? - facebook.com Vai su Facebook
L’attentato di questa mattina a Sigfrido Ranucci è solamente l’apice del processo di delegittimazione portato avanti in tutti i modi da questo governo nei confronti del giornalismo d’inchiesta. - X Vai su X
Sigfrido Ranucci, trovata un'auto sospetta vicino casa: artificieri al lavoro. «Un uomo incappucciato è stato visto fuggire» - Transennata una via adiacente all’abitazione di Sigfrido Ranucci, dove i carabinieri di Frascati hanno trovato una Fiat Cinquecento risultata rubata il 25 luglio scorso a Ostia. Riporta leggo.it
Attentato a Sigfrido Ranucci: trovata un’auto rubata vicino casa del giornalista, artificieri sul posto - Gli artificieri sono intervenuti presso l’abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato nella notte quando sono esplosi degli ordigni. Come scrive fanpage.it
Attentato a Ranucci, i sospetti del giornalista: "Ecco i temi della nuova puntata di Report. Coincidenze?". VIDEO - Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ipotizza un legame tra l’attentato sotto casa e le nuove inchieste della trasmissione in onda dal 26 ottobre ... Come scrive affaritaliani.it