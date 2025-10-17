Sigfrido Ranucci trovata un' altra auto sospetta vicino casa | artificieri al lavoro Un uomo incappucciato è stato visto fuggire

Transennata una via adiacente all?abitazione di Sigfrido Ranucci, dove i carabinieri di Frascati hanno trovato una Fiat Cinquecento risultata rubata il 25 luglio scorso a Ostia. Il veicolo. 🔗 Leggi su Leggo.it

sigfrido ranucci trovata altraSigfrido Ranucci, trovata un'auto sospetta vicino casa: artificieri al lavoro. «Un uomo incappucciato è stato visto fuggire» - Transennata una via adiacente all’abitazione di Sigfrido Ranucci, dove i carabinieri di Frascati hanno trovato una Fiat Cinquecento risultata rubata il 25 luglio scorso a Ostia. Segnala leggo.it

sigfrido ranucci trovata altraAttentato a Sigfrido Ranucci: trovata un’auto rubata vicino casa del giornalista, artificieri sul posto - Gli artificieri sono intervenuti presso l'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato nella notte quando sono esplosi ... Riporta fanpage.it

Sigfrido Ranucci, la figlia ha rischiato di morire nell’attentato di stanotte: ecco chi è Michela Ranucci - Il terribile atto intimidatorio subito da Sigfrido Ranucci ha rischiato di uccidere sua figlia Michela: era passata di lì poco prima. Lo riporta donnapop.it

