Sigfrido Ranucci trent’anni di inchieste che hanno fatto tremare i potenti | dalla pinacoteca segreta di Tanzi all’uranio impoverito

Sigfrido Ranucci rappresenta uno dei volti più autorevoli del giornalismo d’inchiesta italiano. Nato a Roma il 24 agosto 1961, questo giornalista, autore e conduttore televisivo ha costruito una carriera trentennale caratterizzata da inchieste coraggiose su temi scottanti come criminalità organizzata, corruzione, traffico di rifiuti e conflitti internazionali. La sua vita professionale è segnata da un impegno costante nella ricerca della verità, un percorso che lo ha portato a vivere sotto scorta per le numerose minacce ricevute. Laureato in Lettere all’Università “La Sapienza” di Roma, Ranucci ha mosso i primi passi nel giornalismo collaborando con Paese Sera, storica testata della sinistra italiana. 🔗 Leggi su Cultweb.it

