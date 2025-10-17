Sigfrido Ranucci sulla bomba indagano i pm Antimafia Il boato alle 22 la figlia appena rientrata le due auto distrutte | cosa sappiamo

Il boato, la paura, la tragedia sfiorata, e ora la preoccupazione: sull'ordigno sotto casa di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, che ha distrutto la sua auto e quella della figlia,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sigfrido Ranucci, sulla bomba indagano i pm Antimafia. Il boato alle 22, la figlia appena rientrata, le due auto distrutte: cosa sappiamo

Stanotte hanno fatto esplodere l'auto di Sigfrido Ranucci e di sua figlia, davanti alla loro casa. Un ordigno che avrebbe potuto uccidere. Spero che le indagini siano veloci e che si sappia subito la verità su quanto accaduto, su chi ha commesso l'attentato.

Quanto successo a Pomezia è di una gravità inaudita e inaccettabile. Totale solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia.

Sigfrido Ranucci, sulla bomba indagano i pm Antimafia. Il boato alle 22, la figlia appena rientrata, le auto distrutte: cosa sappiamo - Il boato, la paura, la tragedia sfiorata, e ora la preoccupazione: sull'ordigno sotto casa di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, che ha distrutto la sua auto e quella della ...

Bomba esplode sotto l'auto di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Il conduttore di Report: "Ordigno in grado di uccidere" - Un boato fortissimo, due auto parcheggiate una accanto all'altra saltate in aria, i muri dell'abitazione davanti hanno tremato, il cancello d'ingresso divelto.

Una bomba ha distrutto le auto di Sigfrido Ranucci - Nella notte due forti esplosioni hanno distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e di sua figlia, mentre erano parcheggiate davanti alla loro abitazione nella zona di ...