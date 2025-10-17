Sigfrido Ranucci sporge denuncia dopo la bomba cosa può significare la pista dell' ordigno rudimentale
Sigfrido Ranucci presenta denuncia dopo l’esplosione di una bomba che ha distrutto la sua auto: gli artificieri parlano di ordigno "rudimentale". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Riccardo Iacona e la redazione di Presadiretta sono vicini a Sigfrido Ranucci per il gravissimo attentato subito questa notte. Che si scoprano subito esecutori e mandanti ! Restiamo vigili e difendiamo tutti assieme la libertà nel nostro Paese da chi vuole riporta - facebook.com Vai su Facebook
Quanto successo a Pomezia è di una gravità inaudita e inaccettabile. Totale solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia. - X Vai su X
Sigfrido Ranucci, la solidarietà de Il Tempo: conosciamo clima di odio verso giornalisti liberi, vai avanti più forte ancora - «Caro Sigfrido Ranucci odio e paura per le tue inchieste muove la gente peggiore. Scrive iltempo.it
Cosa ci dice la bomba a Sigfrido Ranucci e perché deve preoccuparci tutti - L’attentato a Sigfrido Ranucci non deve preoccupare solo i giornalisti, ma tutti noi come cittadini. Come scrive fanpage.it
Attentato a Sigfrido Ranucci, Meloni: atto di gravità inaudita - "Esprimo la più ferma condanna per il grave gesto messo in atto ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci e della sua famiglia, a cui rivolgo la mia piena solidarietà. Lo riporta tg24.sky.it