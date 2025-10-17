Sigfrido Ranucci si affaccia dalla sede Rai e si commuove i manifestanti | Siamo noi la tua scorta

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Siamo noi la tua scorta" è il coro dei manifestanti davanti alla sede Rai di via Teulada a Roma. Il presidio oggi pomeriggio in segno di solidarietà e vicinanza a Sigfrido Ranucci, il giornalista di Report vittima di un attentato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sigfrido ranucci affaccia sedeSit In di solidarietà a Sigfrido Ranucci sotto la sede Rai di Palermo - “Libertà di stampa è Democrazia” e “Siamo tutti con Ranucci” sono alcuni dei cartelli con cui abbiamo voluto esprimere concretamente anche dalla Sicilia sincera solidarietà a Sigfrido Ranucci, giornal ... Da blogsicilia.it

sigfrido ranucci affaccia sedeAttentato a Sigfrido Ranucci: solidarietà da Rai, Tgr e giornalisti - La Rai, con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi e l’intero Consiglio d’amministrazione, esprime massima e convinta solidarietà a Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, per il vile ... Riporta rainews.it

sigfrido ranucci affaccia sedeLa storia di Sigfrido Ranucci, una lunga scia di querele e intimidazioni - "Onestamente la mia vita non è cambiata molto rispetto all'inizio delle minacce. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sigfrido Ranucci Affaccia Sede