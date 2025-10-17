Sigfrido Ranucci si affaccia dalla sede Rai e si commuove i manifestanti | Siamo noi la tua scorta

"Siamo noi la tua scorta" è il coro dei manifestanti davanti alla sede Rai di via Teulada a Roma. Il presidio oggi pomeriggio in segno di solidarietà e vicinanza a Sigfrido Ranucci, il giornalista di Report vittima di un attentato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Riporto queste bellissime parole di Emanuele Ranucci, figlio di Sigfrido. Le scrisse in risposta a un “articolo” indegno uscito a gennaio sul Foglio. Trovo doveroso pubblicarle proprio oggi. “Nonostante alcune volte me ne sorprenda anche io, non sono ancora - facebook.com Vai su Facebook

L’attentato di questa mattina a Sigfrido Ranucci è solamente l’apice del processo di delegittimazione portato avanti in tutti i modi da questo governo nei confronti del giornalismo d’inchiesta. - X Vai su X

Sit In di solidarietà a Sigfrido Ranucci sotto la sede Rai di Palermo - “Libertà di stampa è Democrazia” e “Siamo tutti con Ranucci” sono alcuni dei cartelli con cui abbiamo voluto esprimere concretamente anche dalla Sicilia sincera solidarietà a Sigfrido Ranucci, giornal ... Da blogsicilia.it

Attentato a Sigfrido Ranucci: solidarietà da Rai, Tgr e giornalisti - La Rai, con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi e l’intero Consiglio d’amministrazione, esprime massima e convinta solidarietà a Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, per il vile ... Riporta rainews.it

La storia di Sigfrido Ranucci, una lunga scia di querele e intimidazioni - "Onestamente la mia vita non è cambiata molto rispetto all'inizio delle minacce. Lo riporta ansa.it