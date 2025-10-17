Sigfrido Ranucci racconta l' esplosione della bomba sotto casa boato tremendo l' anno scorso dei proiettili
Sigfrido Ranucci racconta gli attimi precedenti all'esplosione e il forte boato provocato dall'attentato nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
la Repubblica. . Una bomba, due auto saltate in aria, una casa che trema, la casa di Sigfrido Ranucci. Un ordigno piazzato nella notte sotto l'automobile del conduttore di Report, ha fatto svegliare l'Italia con sgomento, paura, solidarietà e una consapevolezza
Piena solidarietà a Sigfrido Ranucci, a sua figlia e a tutta la redazione di Report. Difendere la libertà di stampa significa difendere la democrazia.
Doppia esplosione davanti a casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Nessun ferito - Il giornalista ha raccontato di aver subito altri episodi intimidatori negli scorsi mesi ... Riporta rainews.it
La bomba contro Sigfrido Ranucci deve inquietare tutti noi. Anche chi pensa di poter fare a meno del giornalismo - L'attentato esplosivo contro il conduttore di Report è un attacco che si aggiunge alle gravissime intimidazioni contro tanti professionisti dell'informazione e ci dimostra il disimpegno nella difesa d ... Si legge su wired.it
Report, Sigfrido Ranucci dopo l’esplosione delle sue auto: “Potevano ammazzare mia figlia” - Sigfrido Ranucci vittima di una atto intimidatorio davanti alla sua casa di Pomezia: le prime parole del conduttore di “Report” ... Da dilei.it