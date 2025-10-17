Sigfrido Ranucci ordigno esplode sotto le auto del conduttore di Report e della figlia | ‘Poteva uccidere’
Auto distrutte davanti alla casa del conduttore di Report a Campo Ascolano. Paura e sconcerto nella serata di mercoledì 16 ottobre 2025 a Campo Ascolano, località costiera nel comune di Pomezia, alle porte di Roma. Intorno alle 22:00, un ordigno è esploso sotto l’auto del giornalista e conduttore televisivo Sigfrido Ranucci, volto storico della trasmissione Report in onda su Rai 3. L’esplosione è stata così violenta da distruggere completamente la vettura di Ranucci e quella della figlia, parcheggiate una accanto all’altra davanti all’abitazione. I vetri delle finestre sono andati in frantumi e parte della recinzione è stata divelta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
