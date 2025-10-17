Sigfrido Ranucci | l' attentato a Pomezia e il lungo cammino da giornalista sotto scorta

Sigfrido Ranucci, conduttore del programma investigativo Report su Rai 3, vive sotto scorta dal 2014 a seguito di minacce di morte ricevute da ambienti mafiosi. Questa misura di protezione è stata adottata in risposta a gravi intimidazioni legate alle sue inchieste giornalistiche. Nel corso degli anni, Ranucci ha denunciato un clima di isolamento e delegittimazione nei suoi confronti, evidenziando come le sue indagini abbiano attirato l'attenzione di soggetti disposti a ricorrere alla violenza per fermarlo. Nella serata del 16 ottobre 2025, un ordigno esplosivo ha distrutto la sua auto, parcheggiata davanti alla sua abitazione a Pomezia, alle porte di Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

