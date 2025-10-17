Sigfrido Ranucci | l' attentato a Pomezia e il lungo cammino da giornalista sotto scorta
Sigfrido Ranucci, conduttore del programma investigativo Report su Rai 3, vive sotto scorta dal 2014 a seguito di minacce di morte ricevute da ambienti mafiosi. Questa misura di protezione è stata adottata in risposta a gravi intimidazioni legate alle sue inchieste giornalistiche. Nel corso degli anni, Ranucci ha denunciato un clima di isolamento e delegittimazione nei suoi confronti, evidenziando come le sue indagini abbiano attirato l'attenzione di soggetti disposti a ricorrere alla violenza per fermarlo. Nella serata del 16 ottobre 2025, un ordigno esplosivo ha distrutto la sua auto, parcheggiata davanti alla sua abitazione a Pomezia, alle porte di Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il confine tra discorso d'odio e violenza è molto labile. Solidarietà a Sigfrido Ranucci. - facebook.com Vai su Facebook
Roma: ordigno fa esplodere l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci, dura condanna dalla politica ? https://l.euronews.com/RyAq - X Vai su X
Attentato a Sigfrido Ranucci, una bomba esplode sotto l'auto del giornalista di Report a Pomezia. Il conduttore: "L'ordigno poteva uccidere" - Un boato fortissimo, due auto parcheggiate una accanto all’altra saltate in aria, i muri dell'abitazione davanti hanno tremato, il cancello d'ingresso divelto. Secondo tg.la7.it
Attentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: "Poteva uccidere". VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attentato a Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci: 'Poteva uccidere'. Da tg24.sky.it
Attentato a Sigfrido Ranucci, Meloni: atto di gravità inaudita - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime piena solidarietà a Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. Da tg24.sky.it