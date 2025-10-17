Sigfrido Ranucci la figlia ha rischiato di morire nell’attentato di stanotte | ecco chi è Michela Ranucci

La notte del 17 ottobre 2025 si è trasformata in un incubo per Sigfrido Ranucci, giornalista e volto noto della trasmissione Report. Davanti alla sua abitazione a Campo Ascolano, vicino Roma, un ordigno è esploso sotto la sua automobile, distruggendola completamente. L’esplosione ha coinvolto anche l’altra vettura di famiglia e una casa vicina. Ma l’aspetto più drammatico riguarda la figlia Michela, che aveva parcheggiato pochi minuti prima in quel punto: solo per una manciata di secondi non si è trovata coinvolta direttamente. Ranucci, profondamente scosso, ha dichiarato: « Avrebbero potuto ammazzare mia figlia. 🔗 Leggi su Donnapop.it

