Sigfrido Ranucci la commozione e la fermezza dopo la bomba | Non molliamo di un centimetro

Thesocialpost.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il volto di Report è apparso provato, ma determinato. Con voce ferma, Sigfrido Ranucci ha raccontato in diretta il giorno più difficile della sua carriera: “È stato un bellissimo momento di vicinanza, l’affetto della gente e dei colleghi della Rai mi ha commosso. Ma il nostro impegno, come sempre, sarà quello di non mollare di un centimetro. Se questo era il tentativo, verrà rispedito al mittente”. Poche ore prima, il giornalista aveva visto distrutte le auto sue e della figlia da un ordigno rudimentale piazzato davanti alla sua abitazione di Pomezia. L’esplosione, avvenuta in serata, ha fatto tremare la casa e richiamato sul posto carabinieri e artificieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

sigfrido ranucci la commozione e la fermezza dopo la bomba non molliamo di un centimetro

© Thesocialpost.it - Sigfrido Ranucci, la commozione e la fermezza dopo la bomba: “Non molliamo di un centimetro”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sigfrido ranucci commozione fermezzaSigfrido Ranucci, la commozione e la fermezza dopo la bomba: “Non molliamo di un centimetro” - Con voce ferma, Sigfrido Ranucci ha raccontato in diretta il giorno più difficile della sua ... Si legge su thesocialpost.it

sigfrido ranucci commozione fermezzaVile attentato contro Sigfrido Ranucci, la solidarietà della Rai, della TgR e dei giornalisti - La Rai, con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi e l’intero Consiglio d’amministrazione, esprime massima e convinta solidarietà a Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, per il vile ... Lo riporta rainews.it

sigfrido ranucci commozione fermezzaIntimidazione a Sigfrido Ranucci, la solidarietà della politica calabrese - Attaccare un giornalista equivale ad attaccare la libertà di stampa e il diritto dei cittadini di esse ... Si legge su corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Sigfrido Ranucci Commozione Fermezza