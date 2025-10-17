Sigfrido Ranucci la commozione e la fermezza dopo la bomba | Non molliamo di un centimetro
Il volto di Report è apparso provato, ma determinato. Con voce ferma, Sigfrido Ranucci ha raccontato in diretta il giorno più difficile della sua carriera: “È stato un bellissimo momento di vicinanza, l’affetto della gente e dei colleghi della Rai mi ha commosso. Ma il nostro impegno, come sempre, sarà quello di non mollare di un centimetro. Se questo era il tentativo, verrà rispedito al mittente”. Poche ore prima, il giornalista aveva visto distrutte le auto sue e della figlia da un ordigno rudimentale piazzato davanti alla sua abitazione di Pomezia. L’esplosione, avvenuta in serata, ha fatto tremare la casa e richiamato sul posto carabinieri e artificieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
