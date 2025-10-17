Sigfrido Ranucci la bomba deve inquietare tutti noi Anche chi pensa di poter fare a meno del giornalismo
L'attentato esplosivo contro il conduttore di Report è un attacco che si aggiunge alle gravissime intimidazioni contro tanti professionisti dell'informazione e ci dimostra il disimpegno nella difesa di un valore fondamentale come la libertà d'espressione. 🔗 Leggi su Wired.it
Approfondisci con queste news
Corriere della Sera. . «Potrebbe non essere una coincidenza il fatto che pochi giorni fa ho annunciato pochi giorni fa i temi delle nuove inchieste di Report»: con queste parole Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore della trasmissione su Rai Tre che tornerà - facebook.com Vai su Facebook
Roma: ordigno fa esplodere l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci, dura condanna dalla politica ? https://l.euronews.com/RyAq - X Vai su X
Cosa ci dice la bomba a Sigfrido Ranucci e perché deve preoccuparci tutti - L’attentato a Sigfrido Ranucci non deve preoccupare solo i giornalisti, ma tutti noi come cittadini. Lo riporta fanpage.it
Bomba sotto l’auto di Sigfrido Ranucci: “Potevano ammazzare mia figlia”. Chi è il giornalista finito nel mirino - Un ordigno esplode sotto l’auto di Sigfrido Ranucci a Pomezia: “Potevano uccidere mia figlia”. Segnala alfemminile.com
Sigfrido Ranucci, la solidarietà bipartisan della politica dopo la bomba. “Gesto gravissimo” - Numerose le manifestazioni di solidarietà che stanno arrivando in queste ore al conduttore di “Report” Sigfrido Ranucci, vittima ... iltempo.it scrive