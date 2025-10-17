Sigfrido Ranucci la bomba deve inquietare tutti noi Anche chi pensa di poter fare a meno del giornalismo

17 ott 2025

L'attentato esplosivo contro il conduttore di Report è un attacco che si aggiunge alle gravissime intimidazioni contro tanti professionisti dell'informazione e ci dimostra il disimpegno nella difesa di un valore fondamentale come la libertà d'espressione. 🔗 Leggi su Wired.it

