Sigfrido Ranucci e le inchieste di Report | a cosa lavorava il giornalista Rai

Quotidiano.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 ottobre 2025 – Una bomba è esplosa  nella notte del 16 ottobre davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci, storico conduttore di Report. Le auto sue e della figlia sono state distrutte. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la deflagrazione è stata potente e deliberata. L’attacco arriva mentre il giornalista stava lavorando a una nuova stagione del programma con inchieste su temi economici e ambientali di grande rilievo. Un attentato mirato contro il simbolo del giornalismo d’inchiesta. L’esplosione è avvenuta intorno alle due del mattino a Campo Ascolano, vicino Roma. L’ordigno, piazzato sotto l’auto del giornalista, ha distrutto anche la vettura della figlia e causato danni agli edifici circostanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

sigfrido ranucci e le inchieste di report a cosa lavorava il giornalista rai

© Quotidiano.net - Sigfrido Ranucci e le inchieste di Report: a cosa lavorava il giornalista Rai

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sigfrido ranucci inchieste reportInchieste su corruzione e criminalità e da anni sotto scorta, ecco chi è Sigfrido Ranucci - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inchieste su corruzione e criminalità e da anni sotto scorta, ecco chi è Sigfrido Ranucci ... tg24.sky.it scrive

sigfrido ranucci inchieste reportAttentato a Sigfrido Ranucci, chi è il giornalista Rai delle inchieste di Report - «Mia figlia è passata lì davanti pochi minuti prima, potevano ammazzarla» ha detto Ranucci ... Segnala vanityfair.it

sigfrido ranucci inchieste reportBomba sotto l’auto di Sigfrido Ranucci: “Potevano ammazzare mia figlia”. Chi è il giornalista finito nel mirino - Un ordigno esplode sotto l’auto di Sigfrido Ranucci a Pomezia: “Potevano uccidere mia figlia”. Da alfemminile.com

Cerca Video su questo argomento: Sigfrido Ranucci Inchieste Report