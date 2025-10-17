Sigfrido Ranucci e le inchieste di Report | a cosa lavorava il giornalista Rai

Roma, 17 ottobre 2025 – Una bomba è esplosa nella notte del 16 ottobre davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci, storico conduttore di Report. Le auto sue e della figlia sono state distrutte. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la deflagrazione è stata potente e deliberata. L’attacco arriva mentre il giornalista stava lavorando a una nuova stagione del programma con inchieste su temi economici e ambientali di grande rilievo. Un attentato mirato contro il simbolo del giornalismo d’inchiesta. L’esplosione è avvenuta intorno alle due del mattino a Campo Ascolano, vicino Roma. L’ordigno, piazzato sotto l’auto del giornalista, ha distrutto anche la vettura della figlia e causato danni agli edifici circostanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sigfrido Ranucci e le inchieste di Report: a cosa lavorava il giornalista Rai

