Sigfrido Ranucci e l’auto esplosa | Stanotte contro di me salto di qualità

Periodicodaily.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Sigfrido Ranucci ha "ricostruito con i carabinieri quanto è successo ieri. C’è una lista infinita di minacce, di varia natura, che ho ricevuto e di cui ho sempre informato l’autorità giudiziaria e di cui i ragazzi della mia scorta hanno sempre fatto rapporto. Io comunque mi sento tranquillo nel senso che lo Stato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

sigfrido ranucci l8217auto esplosaLa bomba sotto l'auto, le minacce, la solidarietà: cosa è successo a Sigfrido Ranucci - Ordigno esplode sotto l'auto del conduttore di "Report" davanti alla sua abitazione di Campo Ascolano, alle porte di Roma. avvenire.it scrive

sigfrido ranucci l8217auto esplosaSigfrido Ranucci, da inviato di guerra al timone di Report: chi è il giornalista nel mirino - L'autore e conduttore di 'Report' è uno dei volti più noti del giornalismo d'inchiesta italiano ... Da msn.com

sigfrido ranucci l8217auto esplosaSigfrido Ranucci, chi è il conduttore di Report: le inchieste, le minacce, la scorta e le paure per i figli - Una bomba ha colpito le auto del giornalista di Report e di sua figlia. Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Sigfrido Ranucci L8217auto Esplosa