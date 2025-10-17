Sigfrido Ranucci dopo l' attentato | Una escalation potevano uccidere mia figlia

"Vedere mia figlia piangere mi ha fatto un po' effetto". Sigrifido Ranucci è appena uscito dalla procura di Roma, dopo aver denunciato l'attentato che ha subìto. Erano le 10 di giovedì sera quando a Campo Ascolano, località fra Roma e Pomezia, esplode una bomba. Un ordigno rudimentale, ma potente. Due auto, quella del giornalista e quella della figlia, sono saltate in aria. Distrutte. "Io pensavo inizialmente che fosse una bombola, invece sono uscito e ho capito che era qualcosa di piu grosso. Era divelto il cancello e ho capito". Ranucci già da anni sotto scorta per le sue inchieste, aveva ricevuto più volte minacce. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sigfrido Ranucci dopo l'attentato: "Una escalation, potevano uccidere mia figlia"

