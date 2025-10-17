Sigfrido Ranucci dopo l’attentato con l’auto esplosa | Stanotte contro di me un salto di qualità
“Ho ricostruito con i carabinieri quanto è successo ieri. C’è una lista infinita di minacce, di varia natura, che ho ricevuto e di cui ho sempre informato l’autorità giudiziaria e di cui i ragazzi della mia scorta hanno sempre fatto rapporto. Io comunque mi sento tranquillo nel senso che lo Stato e le istituzioni mi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
Dopo la bomba sotto la casa del collega Sigfrido Ranucci... La solidarietà di tutta la redazione a Ranucci, e alla sua famiglia. Ma non basta la solidarietà dopo le bombe. (Raffaele Crocco) Chi ci sia dietro l’attentato, lo scoprirà forse la polizia. Quello che, però, - facebook.com Vai su Facebook
Piena solidarietà a Sigfrido Ranucci, a sua figlia e a tutta la redazione di Report. Difendere la libertà di stampa significa difendere la democrazia. - X Vai su X
Attentato a Sigfrido Ranucci, quando la mafia provò a uccidere con una bomba Maurizio Costanzo. Maria De Filippi: «Non abbiamo dormito per 2 anni» - L'attentato a Sigfrido Ranucci, avvuto a Pomezia il 16 ottobre 2025, riporta alla mente il tentativo di uccidere un altro celebre giornalista italiano, ... Secondo leggo.it
Attentato a Sigfrido Ranucci, Meloni: atto di gravità inaudita - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime piena solidarietà a Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. Lo riporta tg24.sky.it
Dopo la bomba sotto la casa del collega Sigfrido Ranucci... - Chi ci sia dietro l’attentato, lo scoprirà forse la polizia. Si legge su unimondo.org