Sigfrido Ranucci dopo la bomba sotto l'auto | Mia figlia era lì poco prima avrebbero potuto ammazzarla

L’auto del giornalista Sigfrido Ranucci è saltata in aria danneggiando anche l'altra auto di famiglia e la casa accanto: “C'è un clima di isolamento e di delegittimazione nei miei confronti, negli ultimi mesi ho ricevuto varie minacce”. Il ministro Crosetto: "Gesto gravissimo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quanto successo a Pomezia è di una gravità inaudita e inaccettabile. Totale solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia. - X Vai su X

- ++ Esplose le auto del giornalista Ranucci e della figlia ++ “Un’auto è esplosa di fronte l’abitazione di Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore della trasmissione Report. L’esplosione nel quartiere di Campo Ascolano a Pomezia”. Le auto esplose stanotte i - facebook.com Vai su Facebook

Sigfrido Ranucci, chi è la figlia Michela: la tragedia sfiorata e il lavoro che rende orgoglioso il padre - Dal lavoro con i bambini disabili alla morte sfiorata nell'attentato al conduttore di Report: chi è Michela Ranucci e perché il padre ne è così orgoglioso. Secondo libero.it

Sigfrido Ranucci vittima di un attentato: esplode bomba sotto casa. “Poteva uccidere” - Nella serata di ieri, intorno alle 22, davanti alla sua abitazione a Pomezia, alle ... Secondo iltempo.it

Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia, esplosione devastante sotto casa: «Poteva uccidere» - Attentato contro il conduttore di Report, danneggiata anche una casa vicina: «Mia figlia poco prima era passata di lì» ... Da unionesarda.it