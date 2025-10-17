Sigfrido Ranucci da inviato di guerra al timone di Report | chi è il giornalista nel mirino

(Adnkronos) – Sigfrido Ranucci, giornalista, autore e conduttore di 'Report', è da decenni uno dei volti più noti del giornalismo d'inchiesta italiano. Nato a Roma 63 anni fa, il suo nome è oggi al centro delle cronache per il grave atto intimidatorio subito nella notte a Pomezia, dove due ordigni hanno distrutto la sua auto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

