Sigfrido Ranucci chi è stato? La verità sull’attentato sconvolge
Il nome di Sigfrido Ranucci è da anni sinonimo di giornalismo d’inchiesta coraggioso e senza compromessi. Conduttore della trasmissione Report, ha spesso pagato un prezzo alto per il suo impegno nella ricerca della verità, ricevendo minacce e intimidazioni a causa delle inchieste che hanno fatto luce su intrecci tra politica, criminalità e poteri occulti. Ma quanto accaduto nella notte tra il 16 e il 17 ottobre ha superato ogni limite. Due auto, una delle quali appartenente alla figlia, sono esplose sotto la sua abitazione a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, vicino Roma. La notizia è stata confermata dallo stesso giornalista, che ha condiviso il video dell’esplosione sui social della trasmissione. 🔗 Leggi su Donnapop.it
