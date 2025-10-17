Sigfrido Ranucci chi è il conduttore di Report | la carriera le minacce la scorta e le paure per i figli
Che fosse preoccupato per i figli e per la loro incolumità lo aveva già dichiarato apertamente, durante La Confessione di Peter Gomez. In quell’occasione aveva anche rivelato di avere salvato in extremis una persona che “apparteneva allo stesso giro dei presunti killer ” che volevano farlo fuori. Nella notte una bomba ha distrutto le auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore della trasmissione d’inchiesta Report, e di sua figlia. Una bomba che sarebbe potuta esplodere e su cui sta indagando l’ Antimafia. Nei giorni scorsi erano state inoltre presentate le inchieste della nuova stagione della trasmissione in onda su RaiTre dal 26 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
