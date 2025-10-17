Sigfrido Ranucci | Botto fortissimo Mia figlia passata da lì poco prima potevano ammazzarla Contro di me lista infinita di minacce e salto di qualità

Ilmessaggero.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Sono in auto con la scorta dei carabinieri e sto andando a denunciare quanto accaduto». Lo spiega all'Ansa Sigfrido Ranucci dopo l'esplosione della sua auto davanti al. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

sigfrido ranucci botto fortissimo mia figlia passata da l236 poco prima potevano ammazzarla contro di me lista infinita di minacce e salto di qualit224

© Ilmessaggero.it - Sigfrido Ranucci: «Botto fortissimo. Mia figlia passata da lì poco prima, potevano ammazzarla. Contro di me lista infinita di minacce e salto di qualità»

Leggi anche questi approfondimenti

sigfrido ranucci botto fortissimoSigfrido Ranucci, i vicini di casa: «Botto fortissimo, ha fatto tremare le pareti e cascare i quadri». La bomba tra l'auto e il cancello - L'esplosione sotto casa di Sigfrido Ranucci, che ha distrutto l'auto del conduttore di Report e quella della figlia, ha spaventato anche i vicini di casa: all'Adnkronos, una ... Secondo msn.com

sigfrido ranucci botto fortissimoRanucci, parla una vicina di casa: "Esplosione fortissima, tremavano le pareti. La gente è corsa in strada" - Pensavamo fossero i ragazzini che qui fanno i botti di Natale, ma la deflagrazione era davvero troppo forte. Lo riporta affaritaliani.it

sigfrido ranucci botto fortissimoSigfrido Ranucci: «Botto fortissimo. Mia figlia passata da lì poco prima, potevano ammazzarla. Contro di me lista infinita di minacce» - «Sono in auto con la scorta dei carabinieri e sto andando a denunciare quanto accaduto». Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sigfrido Ranucci Botto Fortissimo