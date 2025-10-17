Sigfrido Ranucci | Botto fortissimo ha tremato tutto Mia figlia passata da lì poco prima potevano ammazzarla

«Sono in auto con la scorta dei carabinieri e sto andando a denunciare quanto accaduto». Lo spiega all'Ansa Sigfrido Ranucci dopo l'esplosione della sua auto davanti al. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sigfrido Ranucci: «Botto fortissimo, ha tremato tutto. Mia figlia passata da lì poco prima, potevano ammazzarla»

Riccardo Iacona e la redazione di Presadiretta sono vicini a Sigfrido Ranucci per il gravissimo attentato subito questa notte. Che si scoprano subito esecutori e mandanti ! Restiamo vigili e difendiamo tutti assieme la libertà nel nostro Paese da chi vuole riporta - facebook.com Vai su Facebook

Quanto successo a Pomezia è di una gravità inaudita e inaccettabile. Totale solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia. - X Vai su X

Sigfrido Ranucci: «Botto fortissimo, ha tremato tutto. Mia figlia passata da lì poco prima, potevano ammazzarla» - «Sono in auto con la scorta dei carabinieri e sto andando a denunciare quanto accaduto». msn.com scrive

Sigfrido Ranucci, chi è il conduttore di Report: gli esordi a Paese Sera, la Rai, il giornalismo d'inchiesta e l'auto esplosa sotto casa - Sigfrido Ranucci è uno dei giornalisti più noti del servizio pubblico radiotelevisivo italiano, impegnato da oltre trent’anni nel campo del giornalismo d’inchiesta. Si legge su ilmattino.it

Sigfrido Ranucci, la solidarietà de Il Tempo: conosciamo clima di odio verso giornalisti liberi, vai avanti più forte ancora - «Caro Sigfrido Ranucci odio e paura per le tue inchieste muove la gente peggiore. Come scrive iltempo.it