Sigfrido Ranucci | Botto fortissimo Contro di me lista infinita di minacce e salto di qualità

«Sono in auto con la scorta dei carabinieri e sto andando a denunciare quanto accaduto». Lo spiega all'Ansa Sigfrido Ranucci dopo l'esplosione della sua auto davanti al. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sigfrido Ranucci: «Botto fortissimo. Contro di me lista infinita di minacce e salto di qualità»

Corriere della Sera. . «Potrebbe non essere una coincidenza il fatto che pochi giorni fa ho annunciato pochi giorni fa i temi delle nuove inchieste di Report»: con queste parole Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore della trasmissione su Rai Tre che tornerà - facebook.com Vai su Facebook

Roma: ordigno fa esplodere l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci, dura condanna dalla politica ? https://l.euronews.com/RyAq - X Vai su X

Sigfrido Ranucci, i vicini di casa: «Botto fortissimo, ha fatto tremare le pareti e cascare i quadri». La bomba tra l'auto e il cancello - L'esplosione sotto casa di Sigfrido Ranucci, che ha distrutto l'auto del conduttore di Report e quella della figlia, ha spaventato anche i vicini di casa: all'Adnkronos, una ... Come scrive msn.com

Ranucci, parla una vicina di casa: "Esplosione fortissima, tremavano le pareti. La gente è corsa in strada" - Pensavamo fossero i ragazzini che qui fanno i botti di Natale, ma la deflagrazione era davvero troppo forte. Scrive affaritaliani.it

La bomba sotto l'auto, le minacce, la solidarietà: cosa è successo a Sigfrido Ranucci - Ordigno esplode sotto l'auto del conduttore di "Report" davanti alla sua abitazione di Campo Ascolano, alle porte di Roma. Si legge su avvenire.it