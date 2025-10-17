Sigfrido Ranucci bomba sotto casa del conduttore di Report | distrutte le due auto Usato un chilo di esplosivo potevano uccidere mia figlia

Paura nella serata di giovedì per Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report. La sua auto e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sigfrido Ranucci, bomba sotto casa del conduttore di Report: distrutte le due auto. «Usato un chilo di esplosivo, potevano uccidere mia figlia»

