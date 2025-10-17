Sigfrido Ranucci bomba distrugge la sua auto vicino Roma | Poteva uccidere mia figlia era lì poco prima Usato un chilo di esplosivo ordigno tra i vasi
L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. Ne dà notizia lo stesso giornalista. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Il confine tra discorso d'odio e violenza è molto labile. Solidarietà a Sigfrido Ranucci. - facebook.com Vai su Facebook
Roma: ordigno fa esplodere l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci, dura condanna dalla politica ? https://l.euronews.com/RyAq - X Vai su X
Report, bomba distrugge le auto del conduttore Sigfrido Ranucci: "Avrebbe potuto uccidere" - Un ordigno rudimentale è esploso nella serata di ieri sotto l'automobile del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Scrive msn.com
Attentato a Ranucci: bomba distrugge l'auto. Indaga l'antimafia - Nella serata di ieri, intorno alle 22, davanti alla sua abitazione a Pomezia, alle porte di Roma, due esplosioni hanno distrutt ... Secondo msn.com
Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci davanti casa. "Poteva uccidere" - La figlia era scesa dall'auto venti minuti prima ... Riporta huffingtonpost.it