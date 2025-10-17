Sigfrido Ranucci bomba distrugge la sua auto vicino Roma | Poteva uccidere mia figlia era lì poco prima Usato un chilo di esplosivo ordigno tra i vasi

Ilmessaggero.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. Ne dà notizia lo stesso giornalista. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

sigfrido ranucci bomba distrugge la sua auto vicino roma poteva uccidere mia figlia era l236 poco prima usato un chilo di esplosivo ordigno tra i vasi

© Ilmessaggero.it - Sigfrido Ranucci, bomba distrugge la sua auto vicino Roma: «Poteva uccidere, mia figlia era lì poco prima». Usato un chilo di esplosivo, ordigno tra i vasi

Approfondisci con queste news

sigfrido ranucci bomba distruggeReport, bomba distrugge le auto del conduttore Sigfrido Ranucci: "Avrebbe potuto uccidere" - Un ordigno rudimentale è esploso nella serata di ieri sotto l'automobile del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Scrive msn.com

sigfrido ranucci bomba distruggeAttentato a Ranucci: bomba distrugge l'auto. Indaga l'antimafia - Nella serata di ieri, intorno alle 22, davanti alla sua abitazione a Pomezia, alle porte di Roma, due esplosioni hanno distrutt ... Secondo msn.com

sigfrido ranucci bomba distruggeBomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci davanti casa. "Poteva uccidere" - La figlia era scesa dall'auto venti minuti prima ... Riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Sigfrido Ranucci Bomba Distrugge