Sigfrido Ranucci bomba distrugge la sua auto e quella della figlia vicino Roma | Poteva uccidere

L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. Ne dà notizia lo stesso giornalista. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sigfrido Ranucci, bomba distrugge la sua auto e quella della figlia vicino Roma: «Poteva uccidere»

Stiamo ricevendo molte segnalazioni su questo tema. Report, o Sigfrido Ranucci, non proporranno o consiglieranno mai attività di trading o piattaforme di investimento. Si tratta di truffe online che sfruttano impropriamente la nostra immagine. - facebook.com Vai su Facebook

