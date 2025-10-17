Sigfrido Ranucci bomba distrugge la sua auto e quella della figlia vicino Roma | Poteva uccidere mia figlia era lì poco prima Ordigno rudimentale

L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. Ne dà notizia lo stesso giornalista.

La sera del 16 ottobre l’automobile di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono state completamente distrutte e avvolte dalle fiamme per lo scoppio di due bombe sotto la loro casa a Campo Ascolano, località di Pomezia, al - facebook.com Vai su Facebook

Quanto successo a Pomezia è di una gravità inaudita e inaccettabile. Totale solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia. - X Vai su X

