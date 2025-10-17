Sigfrido Ranucci bomba distrugge auto vicino Roma | Poteva uccidere mia figlia era in zona
L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. Ne dà notizia lo stesso giornalista. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Corriere della Sera. . «Potrebbe non essere una coincidenza il fatto che pochi giorni fa ho annunciato pochi giorni fa i temi delle nuove inchieste di Report»: con queste parole Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore della trasmissione su Rai Tre che tornerà - facebook.com Vai su Facebook
Roma: ordigno fa esplodere l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci, dura condanna dalla politica ? https://l.euronews.com/RyAq - X Vai su X
Report, bomba distrugge le auto del conduttore Sigfrido Ranucci: "Avrebbe potuto uccidere" - Un ordigno rudimentale è esploso nella serata di ieri sotto l'automobile del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Secondo msn.com
Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci davanti casa. "Poteva uccidere" - La figlia era scesa dall'auto venti minuti prima ... Da huffingtonpost.it
Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia davanti alla loro casa a Pomezia - Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi in merito alla sicurezza del giornalista Sigfrido Ranucci dopo l'attentato ... Come scrive lastampa.it