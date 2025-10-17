Siete complici Attentato a Ranucci e governo Meloni accuse violentissime | tutto in diretta

Sigfrido Ranucci, giornalista noto per la conduzione del programma Report, è stato vittima di un gravissimo atto intimidatorio nella notte tra il 16 e il 17 ottobre. Una bomba ha distrutto l’ auto del giornalista e quella della figlia, parcheggiate sotto casa, a Pomezia, in provincia di Roma. L’ordigno aveva un potenziale letale: chiunque si fosse trovato nelle vicinanze avrebbe potuto morire. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Ma resta altissima la tensione per un episodio che scuote profondamente il mondo dell’informazione e riapre il dibattito sulla sicurezza di chi fa giornalismo investigativo in Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Siete complici”. Attentato a Ranucci e governo Meloni, accuse violentissime: tutto in diretta

