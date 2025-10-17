Sicurezza urbana | Sì all’incontro da fare in piazza

Tornano al centro dell’attenzione politica, e non solo, la denuncia da parte della titolare del ristorante Il Canto Ghibellino di Empoli e la sua richiesta di convocare un incontro pubblico sul tema della sicurezza cittadina. Luca Ferrara, referente di Empoli in Azione, interviene in merito: "Abbiamo sempre avuto a cuore il tema della sicurezza perché riteniamo che senza sicurezza una comunità non possa esprimere pienamente il proprio potenziale. Comprendiamo quindi il grido di dolore di tanti cittadini e l’amarezza di molti commercianti, che ogni giorno si trovano a fronteggiare situazioni difficili legate alla presenza di persone in evidente stato di alterazione da alcol o sostanze stupefacenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

