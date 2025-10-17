Sicurezza sul lavoro | innovazione e prevenzione al centro dell’evento Inail del 21 ottobre

Tecnologie innovative e strategie istituzionali per rafforzare la sicurezza sul lavoro in Italia. Martedì 21 ottobre, in occasione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro promossa da Eu-Osha, l’Auditorium Antonio Maglio della Direzione generale Inail ospiterà un evento di rilievo nazionale dedicato alle nuove strategie per la sicurezza sul lavoro e alla presentazione di progetti di ricerca tecnologicamente avanzati sviluppati dai ricercatori dell’Istituto2. L’Inail, focal point italiano di Eu-Osha, conferma il proprio ruolo guida nella promozione della cultura della prevenzione, attraverso un’iniziativa che unisce istituzioni, forze dell’ordine, esperti del settore e stakeholder territoriali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Sicurezza sul lavoro: innovazione e prevenzione al centro dell’evento Inail del 21 ottobre

