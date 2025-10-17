Sicilia tra le regioni più impreparate nell’educazione finanziaria
Sicilia indietro nell’educazione finanziaria. Secondo l’Edufin Index 2024 di Alleanza Assicurazioni, il livello di preparazione della regione si ferma a un indice di 52, un punto in meno del valore attribuito a Sud e Isole (53) e sotto la media italiana (56) che, a sua volta, non raggiunge la sufficienza (60). Lo dicono i dati della nuova edizione di Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza. 🔗 Leggi su Feedpress.me
