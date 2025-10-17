Siamo completamente devastati Lutto nella musica addio ad una leggenda
Un silenzio improvviso ha attraversato il mondo del rock, lasciando milioni di fan senza respiro. Qualcosa di potente – e di inaspettato – ha spezzato il filo invisibile che da decenni lega palco e platea, chitarra e cuore. Nessuno era pronto a dire addio a chi, con una sola nota, sapeva incendiare un'arena intera. Dietro le luci, il trucco argentato e le fiamme che sgorgavano dalla sua chitarra, si nascondeva un uomo che aveva fatto della sua voglia di stupire una missione. Era il volto più visionario e imprevedibile dei Kiss, la band che negli anni '70 ha riscritto le regole dello spettacolo e della musica dal vivo.
per rispetto dei lettori e della famiglia si attende il comunicato ufficiale AGGIORNAMENTO, IL COMUNICATO DELLA FAMIGLIA DELLA MORTE DI ACE FREHLEY: «Siamo completamente devastati e con il cuore spezzato. Nei suoi ultimi momenti, abbiamo av
