Si schianta con l' auto a Bosisio Parini grave 49enne

Leccotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente questa mattina, venerdì 17 ottobre, in via del Carreggio a Bosisio Parini.Poco dopo le 8 l'auto condotta da un uomo di 49 anni è uscita dalla carreggiata e si è schiantata a bordo strada. Le conseguenze dell'impatto per l'automobilista sarebbero serie.A seguito della chiamata al. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

