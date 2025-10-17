Quello di ieri è stato il primo vero allenamento in preparazione alla delicata trasferta di San Siro. La prima seduta nella quale Stefano Pioli ha potuto rimettere insieme tutti i suoi calciatori. Sul campo si è rivisto anche Marin Pongracic, che dunque torna in ballottaggio con Comuzzo per completare la linea difensiva insieme a Pablo Marí e capitan Ranieri. Lì dietro il dubbio è soltanto relativo alle condizioni del croato, uscito acciaccato dalla sfida contro Gibilterra ma, come detto, con ampie possibilità di andare in campo contro i rossoneri. L’impressione è che l’idea sia quella della continuità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Si riparte dal 3-4-2-1. C'è Fazzini con Gud. Nicolussi non si tocca