Si fingeva regista per violentare aspiranti attrici nuova condanna a 6 anni e mezzo per Claudio Marini
Il sedicente regista Claudio Marini, 53 anni, è stato condannato a 6 anni e 6 mesi per violenza sessuale. Prometteva ruoli in film inesistenti e invitava le aspiranti attrici a casa per dei provini. Già nel 2023 era stato condannato a 11 anni e 9 mesi di carcere per abusi con lo stesso metodo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
LISENO E LA POLITICA CHE NON VEDEVA Il Tribunale del Riesame riconosce l’aggravante mafiosa nel comportamento dell’imprenditore di Lavello detenuto. La presunzione di innocenza è sacra. Chi lo ha corteggiato non vedeva o fingeva di non sapere? - facebook.com Vai su Facebook