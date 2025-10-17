Si è finto dentista per anni curando i pazienti senza abilitazione denunciato un uomo | cosa sappiamo

Un uomo, formalmente assunto come odontotecnico in uno studio regolarmente attivo a Comun Nuovo (Bergamo), avrebbe esercitato abusivamente l’attività di dentista dal 2021, nonostante fosse privo dei requisiti abilitanti. L'uomo è stato denunciato dalla guardia di finanza. Ecco cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Bergamo, scoperto dalla Finanza falso dentista: operava da quattro anni senza essere laureato - facebook.com Vai su Facebook

Scoperto falso dentista all’interno di uno studio autorizzato: operava abusivamente dal 2021, 4 denunciati - X Vai su X

Bergamo: falso dentista scoperto con le mani nella bocca di un paziente, denunciato - L’uomo, in realtà un odontotecnico, avrebbe operato all’interno di uno studio odontoiatrico con la complicità di due professionisti, anche loro indagati. Secondo msn.com

Il genio del giorno, il finto dentista senza licenza che ha operato consultando le informazioni trovate online - Lo facciamo tutti: che sia un comune raffreddore o un mal di pancia, consultiamo le informazioni sul web spesso alla ricerca dei più fantasiosi metodi di guarigione. Lo riporta blitzquotidiano.it

Finto dentista operava i pazienti con informazioni prese su internet: così ha guadagnato oltre 160.000 euro - La polizia della Repubblica Ceca ha arrestato un giovane di 22 anni per aver aperto una clinica dentistica insieme a due collaboratori: i tre operavano i pazienti con le informazioni trovate su ... Secondo fanpage.it