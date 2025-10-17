Si consegna ai carabinieri Maria Concetta Riina figlia del boss Totò

Arrestata a Palermo dopo la decisione della Cassazione. Si è presentata spontaneamente alla stazione dei carabinieri di Villagrazia, a Palermo, Maria Concetta Riina, figlia del noto boss di Cosa nostra Totò Riina. La donna è accusata di estorsione aggravata nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze. Rigettato il ricorso in Cassazione. La sera precedente, la Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso presentato dal legale della Riina contro la decisione del tribunale del Riesame, che aveva disposto per lei la custodia cautelare in carcere.

