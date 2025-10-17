Si circola sulla nuova strada | apre finalmente il nodo di Rastignano

Il “Nodo di Rastignano” è pronto ad aprire al traffico. L’inaugurazione ufficiale, sabato 18 ottobre alle 11.30, nei pressi della nuova rotatoria Paleotto, con la partecipazione delle istituzioni regionali e metropolitane. Il taglio del nastro è previsto al termine della cerimonia, mentre la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

