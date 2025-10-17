Si chiama box bob ed è il taglio pari da fare subito
Quante volte abbiamo pensato “ora mi taglio i capelli e mi faccio un bel bob”? Nel mare infinito delle varianti del bob classico, spunta una novità interessante. Si chiama box bob ed è il bob pari, senza scalature e senza riferimenti storiografici. Il nome, “scatola”, richiama proprio le geometrie dritte e squadrate di una scatola. L’abbiamo visto nelle passerelle di quest’ultima stagione, confermandosi come uno dei tagli più versatili e a bassa manutenzione da fare. Box bob, il bob pari che conquista proprio tutti. Le linee sono nette, definite su un’unica lunghezza. La parità del taglio lo rende privo di qualsiasi stratificazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
