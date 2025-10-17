Si cercano esperti esterni per il progetto Liberamente dell' Aics ecco come e quando presentare istanza

Agrigentonotizie.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si reclutano esperti esterni. Serviranno per diverse attività di laboratorio relative al progettoLiberamente". Le istanze vanno presentate entro e non oltre il 21 ottobre. Il bando è dell'Aics (Associazione italiana cultura e sport), Comitato Provinciale do Agrigento Aps. Il progetto è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Cercano Esperti Esterni Progetto