Si cerca un autista accompagnatore per persona con disabilità | i requisiti richiesti e le modalità di candidatura

Per conto di una famiglia privata, il Centro per l'impiego di Chieti cerca un autista accompagnatore serio e discreto per supporto negli spostamenti quotidiani. La risorsa si occuperà di guidare e accompagnare un membro della famiglia disabile (ragazzo 30 anni) in modo sicuro e puntuale verso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

CHI PORTA UN AUTISTA TROVA UN TESORO! Questo è il titolo della nuova iniziativa che abbiamo avviato in Start Romagna per dare una spinta in più alla ricerca di nuovi autisti e autiste. Chi lavora in Start può diventare promotore di nuove candidature: s - facebook.com Vai su Facebook

«Sempre più persone bisognose», «Ruotamica» cerca volontari - Autisti, accompagnatori, uomini e donne che in segreteria raccolgono le richieste di trasporto e predispongono i piani di servizio giornalieri per ogni automezzo, autista e accompagnatore. Riporta ecodibergamo.it

Cerca di salire sul bus senza biglietto e accoltella l'autista - L'autista l'ha bloccato e lui, a quel punto, ha estratto un coltello ferendo alle gambe il dipendente di Autoguidovie ... ansa.it scrive