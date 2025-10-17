Si capovolge barcone | 1 morto e dispersi

22.00 Un barcone con una trentina di migranti a bordo si è capovolto in area Sar maltese e dalla notte scorsa.Le operazioni di soccorso coordinate dal Rescue coordination centre (RCC) di Malta hanno consentito di recuperare 11 naufraghi e il corpo di un migrante morto. Secondo le indicazioni dei naufraghi ci sarebbero una ventina di dispersi. La Guardia Costiera italiana conduce i soccorsi con le motovedette provenienti da Lampedusa ha poi salvato altri naufraghi. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

