Si cambia ancora | dal 1° gennaio 2027 l’età pensionabile salirà automaticamente di 90 giorni Un adeguamento legato all’aspettativa di vita ma che rischia di penalizzare migliaia di lavoratori prossimi all’uscita Tutte le novità

Tre mesi, tanto basta per infiammare il dibattito sulle pensioni, sia politico che sociale. Dal 1° gennaio 2027, infatti, senza interventi, l'età per andare in pensione salirà automaticamente di 90 giorni, seguendo l'aumento dell'aspettativa di vita. Un piccolo scatto sulla carta, ma un grande problema per centinaia di migliaia di lavoratori prossimi all'uscita. Per chi, infatti, ha lavorato per trentacinque anni, sono l'ennesimo ostacolo in un percorso che continua a cambiare regole in corsa, spesso senza ascoltare chi lo percorre.

